Путин предлагает на пост премьера главу финансовой разведки Зубкова (фото)

Президент России Владимир Путин, принявший в среду отставку правительства Фрадкова, внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова на пост премьер-министра страны, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Борис Грызлов.

"Сегодня в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ президент внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Зубкова Виктора Алексеевича", - сказал Грызлов.

Спикер предлагает депутатам рассмотреть кандидатуру Зубкова в ближайшую пятницу.

"Завтра Совет Думы рассмотрит, когда провести заседание. Мое предложение - в ближайшую пятницу, на ближайшем заседании Госдумы", - сказал он.

По словам спикера, в четверг у всех фракций Госдумы будет возможность встретиться с кандидатом в премьеры.

Грызлов отметил, что 30 лет профессиональной деятельности Зубкова были связаны с Ленинградской областью. "Он руководил совхозом, руководил объединением совхозов, был первым секретарем горкома партии города Приозерск, работал в Смольном", - сказал спикер.

Справка. Виктор Зубков родился 15 сентября 1941 г. в пос. Арбат Кушвинского района Свердловской области.

С августа 1958 г. по август 1960 г. - ученик слесаря, затем - слесарь третьего разряда Мончегорского ремонтно-механического завода, затем - слесарь рудника "Ниттис-Кумужье" комбината "Североникель".

В 1965 гг. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном-экономист"

В 1965-1967 гг. прошел срочную воинскую службу в Вооруженных силах СССР.

В 1967-1985 гг. - управляющий отделением, затем - заместитель директора совхозов "Красная славянка" и "Раздолье" (Ленинградская область), генеральный директор объединения совхозов "Первомайское" (Ленинградская область).

В 1985-1991 гг. - первый секретарь городского комитета г. Приозерска (Ленинградская область), затем - заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности и аграрным отделом Ленинградского областного комитета, первый заместитель председателя Ленинградского областного комитета.

В 1992-1993 гг. - заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии г. Санкт-Петербурга.

В 1993-1998 гг. - заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ - начальник Государственной налоговой инспекции по г. Санкт-Петербургу.

В 1998-1999 гг. - руководитель управления Министерства РФ по налогам и сборам по г. Санкт-Петербургу.

В 1999 г. баллотировался на пост губернатора Ленинградской области.

С 23 июля 1999 г. по 2001 г. - заместитель министра РФ по налогам и сборам.

С 1 ноября 2001 г. - первый заместитель министра финансов РФ, и.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу РФ.

С марта 2004 г. - руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

Действительный государственный советник РФ первого класса (2003).

Кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии (РИА).