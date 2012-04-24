Путин: Россия поддержит своих производителей на внешних рынках

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на коллегии министерства экономического развития.

«Я прошу Минэкономразвития внимательно изучить опыт ведущих стран-экспортеров. Нам нужно создать комплексную систему поддержки нашей продукции на внешних рынках, в рамках которой объединить возможности финансовой, дипломатической, информационной, правовой поддержки наших компаний. Мы должны научиться помогать бизнесу преодолевать недобросовестную конкуренцию, быстро и эффективно идентифицировать те барьеры, которые другие государства необоснованно выстраивают на пути российских компаний, – а такое, к сожалению, ещё случается», - сказал В.Путин.

По его мнению, с гораздо большей отдачей должны действовать межправительственные комиссии, торговые представительства России за рубежом. Эти структуры уже хорошо научились работать с крупными компаниями, но этого недостаточно, поскольку нет готовности работать с малым и среднем бизнесом.

Он считает, что в постановке задач для российских государственных органов, занимающихся международным экономическим сотрудничеством, должны участвовать ключевые объединения предпринимателей.

Кроме этого В.Путин напомнил, что для цивилизованного отстаивания российских интересов будут использоваться правила Всемирной торговой организации. По его словам, нужно в полной мере использовать преимущества от открытия рынков для продвижения российской продукции, и при этом минимизировать риски, мешающие компаниям работать за рубежом.