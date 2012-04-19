Досрочно завершилась укладка второй нитки «Северного потока»

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream. «Для строительства двух ниток газопровода потребовалось 199 755 12-метровых обетонированных труб весом около 24 тонн каждая. Нитки были уложены в четко заданную позицию на морском дне тремя трубоукладочными судами – Castoro Sei и Castoro Dieci компании Saipem, а также Solitaire компании Allseas. Всего на борту судна Castoro Sei, которое ведет трубоукладку с апреля 2010 г., было сварено 138 850 стыков», - говорится в сообщении. Заместитель директора проекта по строительству Руурд Хёкстра отметил, что судно Castoro Sei прекрасно справилось с поставленной задачей. По его словам, команда из 330 человек круглосуточно работала в течение двух лет. За все время строительства был сделан только один запланированный перерыв на техобслуживание в мае 2011 года. Средняя скорость трубоукладки была значительно выше ожидаемой, а качество сварных швов и безопасность поддерживались на очень высоком уровне. Сообщается, что к концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнении техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу. После выхода на проектную мощность обеих ниток автоматизированная газотранспортная система сможет транспортировать 55 млрд куб. м газа в год из России в Европу в течение минимум 50 лет. Газопровод «Северный поток» спроектирован без промежуточных компрессорных станций. Каждая из двух ниток состоит из трех секций с различной толщиной стенки, соответствующей уровням рабочего давления внутри газопровода на протяжении всего маршрута из России в Германию.

По информации Nord Stream, пусконаладочные работы на второй нитке уже начались. Каждая из трех секций будет заполнена морской водой, подвергнута очистке и калибровке, а затем пройдет гидравлические испытания на прочность. После окончания гидроиспытаний секции будут соединены под водой в мае и июне текущего года в водах Швеции и Финляндии.

После удаления воды и осушки вторая нитка будет соединена с береговыми участками в России и Германии и в конце текущего года начнет поставлять газ в составе полностью автоматизированной газотранспортной системы.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

Первая очередь газопровода «Северный поток», соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 млрд куб. м в год была запущена 8 ноября 2011 г. Запуск второй очереди, после которого мощность трубопровода удвоится, запланирован на октябрь 2012 года.

Предполагается, что в 2012 году по первой нитке «Северного потока» будет уже транспортировано до 27,5 млрд куб. м в соответствии с техническими возможностями.

Акционерами проекта Nord Stream являются российский «Газпром» (51%), германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французская GDF Suez и нидерландская Gasunie (по 9%).