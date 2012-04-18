Молдова запретила России устанавливать радар и ракеты в Приднестровье

Об этом заявил министр обороны Виталий Маринуца в интервью радиостанции Europa Libera, сообщает молдовский ресурс publika.md

По словам Маринуцы, модернизация снаряжения миротворцев, о которой объявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, в основном касается лёгкого пехотного вооружения.

«Без согласия Республики Молдова даже в приднестровском регионе нельзя установить радар или что-то в этом роде. Я твёрдо убеждён, что Российская Федерация, которая является игроком международной политической сцены, будет уважать суверенитет и независимость Республики Молдова, и без её согласия не сделает ни шага», - сообщил министр обороны Виталий Маринуца.

Согласно последним сообщениям в прессе, Кремль рассматривает вариант установки в Приднестровье радиолокационной станциии "Воронеж" и размещения ракет "Искандер", - в ответ на развертывание противоракетной обороны Североатлантического Альянса и в противовес базам НАТО в Румынии.