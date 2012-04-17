Суд ЕС разрешил привлекать к уголовной ответственности за обман с визами

Сообщение об этом содержится на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Такое решение Суд ЕС принял в ответ на запрос Федерального суда Германии. Он рассматривал дело об организации нелегальной миграции в эту страну.

Суд ЕС принял решение, согласно которому привлечение к ответственности нелегальных мигрантов и их помощников не противоречит законодательству Евросоюза, даже в случае получения визы легально, но с помощью обмана компетентных органов (даже, если визы были аннулированы на момент рассмотрения дела), говорится в сообщении.