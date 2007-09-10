В Дании загорелся лайнер с 70 пассажирами на борту: есть раненые
11:24, 10 сентября 2007Мир
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Причины крушения выясняет комиссия
В датском городе Ольборг во время экстренной посадки потерпел крушение лайнер "Скандинавских авиалиний". Самолет выполнял рейс из Копенгагена. Всего на борту турбовинтового "Кью-400" (Q-400) находилось более 70 пассажиров и членов экипажа, передает РБК.
Технические проблемы начались незадолго до приземления. Самолет некоторое время кружил над аэропортом, сжигая топливо. Уже на взлетно-посадочной полосе он завалился на правое крыло и после удара об землю загорелся.
Потушить пожар удалось за несколько минут.
Всех пассажиров удалось спасти, однако 11 из них госпитализировали с травмами разной сложности.
Причины крушения выясняет специальная комиссия.
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