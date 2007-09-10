В Дании загорелся лайнер с 70 пассажирами на борту: есть раненые

В датском городе Ольборг во время экстренной посадки потерпел крушение лайнер "Скандинавских авиалиний". Самолет выполнял рейс из Копенгагена. Всего на борту турбовинтового "Кью-400" (Q-400) находилось более 70 пассажиров и членов экипажа, передает РБК.

Технические проблемы начались незадолго до приземления. Самолет некоторое время кружил над аэропортом, сжигая топливо. Уже на взлетно-посадочной полосе он завалился на правое крыло и после удара об землю загорелся.

Потушить пожар удалось за несколько минут.

Всех пассажиров удалось спасти, однако 11 из них госпитализировали с травмами разной сложности.

Причины крушения выясняет специальная комиссия.