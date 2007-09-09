Путин, Буш, Кондолизза и другие (фотографии с форума АТЭС)
16:51, 09 сентября 2007Мир
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”Только после вас”...
В форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган), Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония.
|Между президентами России и США глава правительства Таиланда
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