Путин, Буш, Кондолизза и другие (фотографии с форума АТЭС)

16:51, 09 сентября 2007
Мир
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”Только после вас”...

В форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган), Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония.

Между президентами России и США глава правительства Таиланда Сулаюд Чуланонт
Фото AP, Reuters, AFP и пресс-службы Президента РФ 
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