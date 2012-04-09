Армия Турции разработала план вторжения в Сирию

Как сообщает «РИА Новости», сценарий предусматривает создание «безопасных районов» на сирийской территории вблизи границы с Турцией и коридоров по оказанию гуманитарной помощи на границе двух стран, безопасность которых будут обеспечивать подразделения турецкой армии, пишет издание.

По данным высокопоставленных источников газеты «Миллиет» в Анкаре, подобные планы могут быть реализованы, если армия режима Башара Асада начнет крупную операцию в приграничном с ней районе Алеппо, направленную против гражданского населения, и число сирийских беженцев на турецкой территории достигнет 50 тысяч человек. Анкара также готова обратится за поддержкой к ООН и различным странам.

Число беженцев из Сирии, которые, в основном размещаются в палаточных городках в приграничных районах Турции, по данным на 8 апреля, достигло 24,5 тысячи человек.

Глава МИД Турции Ахмет Давутоглу в конце прошлой недели призвал ООН и международное сообщество к вмешательству в случае роста в его страну потока беженцев из Сирии.

По сообщениям местных СМИ, спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннан 10 апреля посетит лагеря сирийских беженцев в Турции.

В Сирии более года не прекращаются антиправительственные протесты. Ежедневно поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв превысило 9 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики.

План спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и начало межсирийского политического диалога.

Предложения спецпосланника были единогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии.