Президентом Южной Осетии стал экс-глава КГБ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК Южной Осетии со ссылкой на председателя комиссии Беллу Плиеву.

«Кандидат в президенты Южной Осетии Л.Тибилов по итогам обработки 100% протоколов территориальных избирательных комиссий на выборах президента Республики набирает 54,12% голосов (15786 проголосовавших), а у омбудсмена Давида Санакоева 42,65% (12439 голосов)», = сказала Б.Плиева.

По ее словам, «против всех» проголосовало 0,96% (279 человек). Общая явка избирателей, по её словам, составила 71,26% голосов.

Глава ЦИК заявила, что кандидат Л.Тибилов считается избранным президентом Республики Южная Осетия.

Итоговый протокол по результатам голосования ЦИК, согласно законодательству, должен подписать в течение пяти дней. Вероятнее всего, это будет сегодня вечером или завтра. Таким образом, церемония инаугурации нового президента может состояться 19 или 20 апреля — на десятый день после оглашения и опубликования итогового протокола.

Нынешние выборы президента Южной Осетии являлись повторными, так как Верховный суд признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, из-за нарушений. Повторные выборы, согласно решению парламента, состоялись 25 марта. Голосование не выявило победителя. Во втором туре, который проходил в воскресенье, участвовали экс-глава КГБ республики Л.Тибилов и омбудсмен Д.Санакоев.