Президент Мали ушел в отставку

Президент западноафриканского государства Мали Амаду Тумани Туре ушел в отставку, передает Радио «Свобода».

Таким образом, у военных, свергнувших его в результате государственного переворота, появилась возможность выполнить договоренность и восстановить в стране гражданское правление, передав власть председателю парламента Дионкунде Траоре.

Страны ЭКОВАС, обсуждая кризис на севере Мали, где продолжается восстание туарегов, из-за которого и произошел военный переворот, разошлись во мнениях по вопросу о том, необходимо ли подавить восстание силой или начать переговоры с сепаратистами.

В субботу лидеры ведущих стран мира и международные организации приветствовали решение военной хунты в Мали отказаться от власти в преддверии выборов, которые должны состояться в течение 40 дней.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Мали произошел военный переворот.

Туареги из организации "Национальное движение за освобождение Азавада" (НДОА) борются за получение независимости региона Азавад пустыни Сахара, который включает в себя северо-восток и восток Мали, север Буркина-Фасо, запад и северо-запад Нигера, а также юго-восток Алжира и юго-запад Ливии. По сведениям местных СМИ, раньше движение туарегов поддерживал бывший лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи, который был убит в ходе революции в 2011 году, а последнюю волну насилия со стороны сепаратистов якобы форсировали влившиеся в их ряды бывшие сторонники М.Каддафи.