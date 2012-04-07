Испанский министр признал, что его страна стоит на пороге новой рецессии

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр экономики и конкурентоспособности Испании Луис де Гиндос Хурадо в интервью немецкой газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

Л. де Гиндос признал, что его страна находится перед лицом новой рецессии, и ей предстоит "очень тяжелый год" с дальнейшим падением ВВП, которое составит примерно 1,5%, и увеличением числа безработных. Министр выразил уверенность в том, что курс жесткой экономии госрасходов, проводимый правительством Мариано Рахоя, заложит "фундамент для выздоровления экономики" в 2013 году и выведет Испанию из кризиса.

По словам Л. де Гиндоса, предыдущее испанское руководство "оставило после себя дефицит бюджета в размере 8,5% вместо ожидаемых 6". "Мы должны, прежде всего, вернуть доверие к испанской экономике, - сказал министр. - Это означает, что нам следует добиться снижения дефицита до 5,3% в этом году и до 3% - в следующем. Мы твердо привержены этой цели".

Л. де Гиндос отметил, что особое внимание власти уделят реформе в госсекторе, прежде всего, в системе образования и здравоохранения, рационализации расходов автономных областей, а также улучшению деятельности рынков, в том числе рынка недвижимости, либерализации торговли.

"Мы сейчас находимся на хорошем пути в решении стоящих перед страной проблем, - заключил министр экономики. - Выбранное 4 месяца назад правительство имеет абсолютное большинство в парламенте и мандат для экономии и проведения реформ".