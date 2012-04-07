В Гималаях лавина накрыла более 100 пакистанских солдат

Как передает радио «Эхо Москвы», сход лавины произошел сегодня утром вблизи одного из ледников на границе с Индией.

Известно, что лавина накрыла группу пакистанских военнослужащих – источники говорят, что штаб одного из батальонов. По разным данным, речь идет о 130-150 военных. Сейчас все они погребены под толщей снега. О жертвах пока сведений нет. Пакистанское военное руководство обещает сообщить об этом позже, передает «Рейтер».

Представитель армии страны генерал-майор Атар Аббас сказал, что спасатели уже отправились к месту происшествия.

Горная местность Каракорум в северной части области Кашмир является предметом спора между Пакистаном и Индией, в связи с которым в районах Кашмира базируются несколько тысяч военнослужащих как с пакистанской, так и с индийской стороны.

Жертвами лавин в Гималаях обычно становятся иностранные альпинисты.