Туареги провозгласили независимость на севере Мали

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Представитель повстанцев сделал такое заявление в эфире телеканала France 24.

"Мы официально провозглашаем независимость Азавада с сегодняшнего дня", - цитирует агентство Муссу Аг Аттахера (Mossa Ag Attaher).

По словам Аттахера, новое государство признает существующие границы соседних государств.

После военного переворота в Мали 22 марта на севере страны активизировались восставшие племена туарегов, которые с обретения страной независимости в 1960 году так и не были интегрированы в национальное сообщество. Сейчас туареги контролируют крупные города Тимбукту, Гао и Кидаль, расположенные на севере страны в регионе Азавад - исторической родине туарегских племен.

Лидер пришедшей к власти в Мали военной хунты капитан Амаду Саного 30 марта заявил, что ситуация на охваченном восстанием туарегов севере страны "критическая", и призвал иностранные государства оказать его стране военную помощь.