Отток капитала из России в 2012 году превысил отметку 35 млрд долларов

Как сообщили РИА «Новости», материалы Банка России свидетельствуют, что чистый отток за аналогичный период 2011 года был значительно меньше, 19,8 миллиарда долларов.

ЦБ пересмотрел данные по оттоку капитала за 2011 год - ранее сообщалось, что показатель составил 84,2 миллиарда долларов против 33,6 миллиарда долларов в 2010 году. Согласно скорректированным данным, за 2011 год отток капитала составил 80,5 миллиарда долларов против 34,4 миллиарда долларов годом ранее.

Официальный прогноз Банка России по оттоку капитала из РФ в 2012 году составляет 10,5 миллиарда долларов, однако в январе первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев заявил, что регулятор ожидает нулевого баланса притока-оттока капитала по итогам года.

В то же время куда более пессимистичного прогноза придерживается Минфин: по оценке министра финансов Антона Силуанова, отток капитала из РФ в 2012 году может составить около 40 миллиардов долларов. Ранее замглавы министерства Андрей Клепач сообщил агентству "Прайм", что Минэкономразвития в апреле намерено пересмотреть прогнозную оценку по чистому оттоку капитала из РФ в 2012 году.