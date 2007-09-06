Саакашвили пригрозил отобрать у россиян имущество, купленное в Абхазии

Все незаконно купленное имущество в Абхазии будет конфисковано и возвращено законным владельцам, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Любая попытка какого-нибудь авантюриста, прибывшего из России, купить хотя бы кусок земли в Абхазии, будет пресечена. Я гарантирую, что мы упраздним все незаконные сделки, все незаконно приобретенное имущество конфискуем и ничего не оставим незаконным владельцам", - заявил Саакашвили во время посещения летнего молодежного лагеря в селе Ганмухури Зугдидского района.

Как сообщает агентство Новости-Грузия, в Абхазии возник ажиотаж вокруг имущества, принадлежащего почти 500 тысячам грузин, вынужденных 14 лет назад покинуть абхазскую территорию. "Я хочу заявить, что это имущество принадлежит изгнанникам из Абхазии, которые все хотят вернуться в свои дома, и грузинскому государству, - сказал президент Грузии. - Мы не для того развиваем страну и предпринимаем шаги по урегулированию конфликтов, чтобы тут кто-то присваивал имущество честных мирных граждан".

Грузино-абхазский конфликт начался 14 августа 1992 года, когда Грузия ввела войска в Абхазию. В Сухуми заявляют, что именно грузинские подразделения начали этнические чистки в республике. Вооруженный конфликт остановлен 30 августа 1993 года. Абхазия фактически вышла из-под контроля Грузии и добивается независимости.