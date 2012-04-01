Панк-группе, оскорбившая короля Испании, вынесли приговор
23:12, 01 апреля 2012Мир
1082
В Испании вынесен приговор суда в отношении панк-группы, оскорбившей главу государства - короля Хуана Карлоса.
Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местный телеканал.
Трое членов панк-группы Ardor de Estomago ("Изжога") по приговору Национального суда должны выплатить по 900 евро. На одном из музыкальных фестивалей молодые люди использовали в своей песне такие выражения по отношению к испанскому монарху, как "сукин сын" и "ублюдок".
Оскорбительная песня появилась и на компакт-диске, выпуск которого профинансировали испанские местные власти, патронирующие музыкальный фестиваль.
В то же время суд отказал заявителю в части компенсации в пользу королевского дома в размере 100 тыс. евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter