Панк-группе, оскорбившая короля Испании, вынесли приговор

Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местный телеканал.

Трое членов панк-группы Ardor de Estomago ("Изжога") по приговору Национального суда должны выплатить по 900 евро. На одном из музыкальных фестивалей молодые люди использовали в своей песне такие выражения по отношению к испанскому монарху, как "сукин сын" и "ублюдок".

Оскорбительная песня появилась и на компакт-диске, выпуск которого профинансировали испанские местные власти, патронирующие музыкальный фестиваль.

В то же время суд отказал заявителю в части компенсации в пользу королевского дома в размере 100 тыс. евро.