Аварийный лайнер, на борту которого 4 украинцев, сумел дойти до порта

Круизный лайнер Azamara Quest, двигатели которого в пятницу вечером были повреждены пожаром, прибыл в порт Сандакан в малайзийской части о.Калимантан, сообщает Associsted Press.

На борту Azamara Quest, попавшего в аварию возле берегов Филиппин, находятся четверо граждан Украины. Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

«Вчера мы получили информацию, что на борту четверо украинцев - двое мужчин и двое женщин. Главное, что мы знаем, что они не пострадали», - подчеркнул А.Дикусаров. По его информации, компания-судновладелец зарегистрирована в Майами (США).

Azamara Quest на этой неделе отправился в путешествие из Манилы по странам Юго-Восточной Азии и потерпел аварию неподалеку Филиппин. На судне в результате пожара вышли из строя двигатели, и оно начало самостоятельно - в сопровождении филиппинского военного корабля - двигаться к берегам Малайзии, используя запасную энергетическую установку.

По сообщению компании-оператора судна, дальнейший круиз будет прекращен.

В результате ЧП на круизном судне пострадали пять матросов, один из них находится в тяжелом состоянии. Всего на корабле находятся 590 пассажиров и 411 членов экипажа. Большинство пассажиров - американцы и западноевропейцы.