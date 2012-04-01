В Москве полиция спасает Красную площадь от "побеления"

В Москве полицейские перекрыли Красную площадь, где гражданские активисты планировали устроить сегодня флеш-моб в рамках кампании «За честные выборы», сообщает Радио Свобода.



Согласно сообщениям, опубликованным пользователями сети микроблогов Twitter, сотрудники МВД объявляют в мегафон, что площадь будет закрыта до вечера в связи с «проведением незаконных мероприятий».



Акция "Белая площадь" готовилась в социальных сетях. Как предполагалось, в течение всего дня 1 апреля на Красную площадь на прогулку будут приходить люди с белыми лентами – символом движения «За честные выборы».



Ранее полицейские нередко задерживали гулявших по Красной площади граждан, если видели у них на одежде белую символику.