Янукович поздравил королеву Нидерландов и президента Ирландии

Тексты поздравления опубликованы на сайте президента.

В.Янукович отметил, что Украина придает важное значение развитию плодотворного сотрудничества с Нидерландами и выразил убеждение, что Украина и Нидерланды имеют большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах взаимного интереса, а дружественные отношения, которые существуют между странами, и в дальнейшем будут укрепляться на благо обоих народов.

По этому случаю В.Янукович пожелал Беатрикс доброго здоровья и успехов в ответственной деятельности, а дружественному нидерландскому народу - мира, согласия и процветания.

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Президент Украины Виктор Янукович поздравил президента Ирландии Майкла Хиггинса по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между странами.



В.Янукович отметил, что главным достижением этих двух десятилетий он считает создание и укрепление подлинного партнерства между нашими странами, способствубщего дальнейшему успешному развитию двусторонних отношений - приобретает новую динамику торгово-экономическое сотрудничество, укрепляются контакты между людьми.



В Украине высоко ценят последовательную поддержку Ирландией курса Украины на полноправное членство в Европейском Союзе и надеются на его продолжение в будущем, пишет президент и выражает уверенность, что украинские-ирландские отношения получат новое, еще более глубокое содержания с заключением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС



Важным этапом двустороннего сотрудничества в формате международных организаций является взаимодействие в рамках ОБСЕ во время нынешнего председательства Ирландии и последующего председательства Украины, отмечает В.Янукович.



По случаю 20-летия установления диаломатических отношений В.Янукович пожелал М.ХИггинсу доброго здоровья и дальнейших успехов, а дружественному ирландском народу - стабильности и процветания.