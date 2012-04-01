В Москве задержали оппозиционеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По информации полиции, на Триумфальной площади собралось около 200 человек, которые предприняли попытку провести не санкционированное властями мероприятие. Акцию освещали около 100 представителей СМИ и блогеров. Задержаны участники акции, которые разворачивали плакаты и транспаранты, выкрикивали лозунги, а также зажгли несколько пиротехнических изделий. Сообщается, что задержанные доставлены в отделы полиции для принятия решения в соответствии с законодательством.

По информации ГУМВД в ходе пресечения акции один из представителей оппозиции, зажег файер и бросил его в сотрудников полиции. В результате полицейский 2-го оперативного полка ГУ МВД России по г.Москве получил ожоги лица, также у него частично обгорело обмундирование. В настоящее время сотрудник полиции отправлен в травмпункт для оказания медицинской помощи. Молодой человек, совершивший противоправные действия, зафиксированные на видеозаписи, был задержан и доставлен в отдел полиции для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сторонники «Другой России» заявили, что проведут очередную акцию в рамках Стратегии-31 не смотря на отсутствие согласования со стороны мэрии.

«Наши права и их реализация лежат вне предела Вашей компетенции» – говорится в письме «Другой России» направленном мэру Москвы Сергею Собянину.