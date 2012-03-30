Марокканское посольство в Москве обворовали на 300 тыс евро
21:38, 30 марта 2012Мир
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Неизвестные похитили ювелирные украшения стоимостью 300 тысяч евро из здания на территории посольства Марокко в Москве.
Посольство Марокко в Москве
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, в 18:39 в полицию обратился представитель посольства, который сообщил, что совершена кража по адресу, где располагается посольство.
«Преступники проникли на территорию посольства, зашли в одно из зданий, откуда и вынесли ювелирные украшения», - сказал собеседник агентства.
«По данному факту проводится проверка», - отметил источник.
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