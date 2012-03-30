Марокканское посольство в Москве обворовали на 300 тыс евро

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, в 18:39 в полицию обратился представитель посольства, который сообщил, что совершена кража по адресу, где располагается посольство.

«Преступники проникли на территорию посольства, зашли в одно из зданий, откуда и вынесли ювелирные украшения», - сказал собеседник агентства.

«По данному факту проводится проверка», - отметил источник.