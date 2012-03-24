Узбекистан перекроет газовую трубу таджикам

Узбекистан с 1 апреля полностью прекращает поставки природного газа в Таджикистан, сообщил РИА «Новости»представитель пресс-центра Минэнергопрома.

"В официальном письме, направленном в "Таджиктрансгаз", узбекские газовики объясняют прекращение поставок нехваткой газовых ресурсов, так как Узбекистан должен выполнить свои обязательства перед основным покупателем природного газа - Китаем", - говорится в сообщении.

При этом, на данный момент суточное производство природного газа в Узбекистане составляет свыше 200 миллионов кубометров, что равно объемам поставок узбекского газа в Таджикистан на весь 2012 год.

4 января текущего года узбекская сторона без предварительного уведомления прекратила поставки газа в Таджикистан. 5 января в Ташкент выехала делегация во главе с вице -премьером Таджикистана Муродали АЛИМАРДОНОМ. По итогам переговоров с вице-премьером Узбекистана Рустамом АЗИМОВЫМ и руководством компании "Узтрансгаз". 6 января подача газа в Таджикистан была возобновлена.

Согласно подписанному 5 января этого года соглашению между "Узбектрансгазом" и "Таджиктрансгазом", объем поставок на 2012 год составляет 200 миллионов кубометров, гарантированный объем на первый квартал - 45 миллионов кубометров природного газа.

Импортируемый из Узбекистана газ в основном идет на нужды промышленных объектов.