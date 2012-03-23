Совет Европы требует от Лукашенко моратория на смертную казнь

Комитет министров Совета Европы настоятельно призвал Беларусь к введению моратория на смертную казнь в качестве первого шага на пути к ее отмене.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Совета Европы.

Пресс-служба отмечает, что Комитет министров Совета Европы принял декларацию, в которой выражается сожаление в связи с приведением в исполнение приговоров в отношении обвиненных в терроризме Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева.

«Комитет министров, который категорически осудил теракт, совершенный в минском метро 11 апреля 2011 года, сожалеет, что власти Беларуси привели в исполнение смертные приговоры, вынесенные Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к помилованию», - говорится в документе.

Комитет министров СЕ подтверждает свою позицию по поводу того, что «справедливость не может быть обеспечена казнями людей».

«Применив эту меру наказания, которая является необратимой и непоправимой, белорусские власти пренебрегли одной из основополагающих ценностей Совета Европы - правом на жизнь. Такие действия противоречат нашей общей цели по сближению Беларуси и Совета Европы», - подчеркивается в декларации.

Беларусь является последней страной в Европе и бывшем Советском Союзе, которая по-прежнему приводит в исполнение смертные приговоры.

Международная общественность резко осудила белорусские власти за казнь на прошлой неделе Д.Коновалова и В.Ковалева.