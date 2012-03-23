Посетителей экстремистских сайтов приравняли к педофилам

Президент Франции Николя Саркози призвал находить и привлекать к ответственности не только создателей, но и посетителей экстремистских веб-сайтов в Интернете. По его словам, они заслуживают не меньшего наказания, чем посетители страниц с детской порнографией.



"Те, кто пользуются подобными сайтами, должны сидеть в тюрьме. Те правила, которые применимы к педофилам, должны относиться и к тем, кто поддерживает террористов", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.



Президент Франции не объяснил, как будет действовать эта система наказаний. Никаких комментариев журналисты не получили и в Министерстве юстиции страны.



Журналисты и юристы уже предположили, что предлагаемые Н.Саркози меры позволят правительству на законных основаниях ввести цензуру. "Наказание простых посетителей этих интернет-ресурсов – непропорциональная реакция на случившееся в Тулузе", - заявила активист организации "Репортеры без границ" Люси Морийон. Особенно настораживает сама идея создания тотальной слежки за посетителями интернет-ресурсов.



Однако по мнению юриста Кристофа Биго, работающего в сфере защиты прав журналистов, к инициативам Н.Саркози не стоит относиться чересчур серьезно. По его словам, президент делает такие заявления в связи с избирательной кампанией, рассчитывая те самым собрать голоса националистов



