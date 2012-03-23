США: в близком будущем возможны войны за воду
01:19, 23 марта 2012Мир
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Проблема доступности водных ресурсов может спровоцировать конфликты между странами.
В ближайшие десятилетия проблема доступности водных ресурсов может спровоцировать конфликты между странами.
Во Всемирный день воды 22 марта в США был обнародован доклад о том, что нехватка воды и ужесточение засух, наводнений - в сочетании с проблемой бедности и слабостью местной власти могут привести даже к распаду государств.
При составлении доклада были использованы засекреченные разведданные без упоминания, какие конкретно страны могут оказаться в зоне риска. Авторы документы сфокусировали внимание на отдельных реках и их бассейнах, сообщает Радио Свобода.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что перечисленные угрозы вполне реальны для глобальной безопасности.
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