США: в близком будущем возможны войны за воду

В ближайшие десятилетия проблема доступности водных ресурсов может спровоцировать конфликты между странами.



Во Всемирный день воды 22 марта в США был обнародован доклад о том, что нехватка воды и ужесточение засух, наводнений - в сочетании с проблемой бедности и слабостью местной власти могут привести даже к распаду государств.



При составлении доклада были использованы засекреченные разведданные без упоминания, какие конкретно страны могут оказаться в зоне риска. Авторы документы сфокусировали внимание на отдельных реках и их бассейнах, сообщает Радио Свобода.



Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что перечисленные угрозы вполне реальны для глобальной безопасности.