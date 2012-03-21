Подозреваемый в нападении на колледж в Тулузе прекратил переговоры с полицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Франции Клод ГЕАН.

Он не предоставил других деталей, отметив лишь, что подозреваемый обещал сдаться силам правопорядка сегодня после обеда.

По словам французского министра, Мохамеда МЕРАХА, окруженного сегодня полицией в жилом доме в Тулузе, подозревают также в хулиганских действиях, которые были осуществлены с особой жестокостью.

“Он радикализовался в группе с ваххабистской идеологией... Это – решительный мужчина, хладнокровный и очень хорошо владеет собой”, - заявил К.ГЕАН.

Как сообщал УНИАН, утром 19 марта преступник на мотороллере подъехал к еврейскому колледжу в Тулузе, и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и учителей. Погибли 30-летний преподаватель, двое его детей и дочь директора колледжа. Тяжело ранен 17-летний подросток.

Сегодня утром французские полицейские проводят операцию по захвату злоумышленника.