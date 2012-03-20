Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы

Президент Франции Николя Саркози объявил высший уровень террористической угрозы в регионе Юг-Пиренеи и направит в район 14 подразделений полицейского спецназа и жандармерии после нападения неизвестного на еврейский колледж в Тулузе.

Президент также поручил главам МИД и МВД отправиться в Тулузу, где министр внутренних дел будет руководить расследованием.

"Будет установлена охрана у всех мусульманских и еврейских культовых учреждений и всех конфессиональных школ", - заявил президент.

"Мы не знаем мотивации этого преступника. Естественно, когда он нападает на детей и преподавателя-еврея, антисемитизм кажется очевидным. Что касается погибших солдат - двое были мусульманами, третий - с Антильских островов, и мы можем думать, что (убийцей) руководит расизм и безумная жажда убийства", - сказал Саркози.

Убийца, совершивший три нападения на школьников и военных на юге Франции, вероятнее всего, придерживается исламистских или крайне правых взглядов, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. "Мы рассматриваем две основные очевидные версии: исламистский след и приверженность к ультраправым", - заявил источник.

В понедельник утром неизвестный подъехал на мотороллере к еврейскому колледжу в Тулузе и открыл стрельбу по группе учеников, родителей и преподавателей. Затем убийца зашел во двор, преследуя детей, после чего скрылся. Погиб 30-летний преподаватель, его двое детей в возрасте 3 и 6 лет и 10-летняя дочь директора колледжа. Тяжело ранен 17-летний подросток, который был доставлен в больницу в Тулузе.

По данным полиции, на улице убийца использовал оружие калибра 9 мм, а внутри колледжа - калибра 11,43 мм, из которого ранее в том же регионе были расстреляны трое военных. Кроме того, убийца использовал один и тот же скутер в ходе нападения на колледж в Тулузе и на военных в Тулузе и Монтобане.

В воскресенье 11 марта и в четверг 15 марта неизвестный, передвигаясь на мотороллере, расстрелял одного военнослужащего в штатском в Тулузе и двоих военных в форме в городе Монтобан, в 50 километрах от Тулузы. Все погибшие были магрибского происхождения, замечает РИА Новости.