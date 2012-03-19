Во Франции устроили стрельбу в еврейском колледже: 4 жертвы

В результате нападения, совершенного сегодня на еврейский колледж в Тулузе на юге Франции, убиты четыре человека. Как уточнил прокурор региона Мишель Вале, речь идет о трех детях и учителе, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Злоумышленник стрелял во всех, кого видел перед собой - взрослых, детей", - сказал представитель властей. По словам Вале, преступник преследовал своих жертв даже "внутри школы".

Власти Франции бросили все силы на поиски преступника. На место трагедии в ближайшее время прибудет президент Николя Саркози, его будет сопровождать главный раввин Франции Жилль Бернхейм. Расследование происшествия поручено главе МВД Клоду Геану.

В полиции констатируют, что за последние несколько дней это уже второй кровавый инцидент в Тулузе "со схожим почерком". На минувшей неделе неизвестный расстрелял в упор трех находившихся в увольнении в городе парашютистов воздушно-десантного полка. Калибр оружия тот же - 11,43 мм. В каждом случае преступник действовал хладнокровно и методично. Расстреляв своих жертв, он успевал скрыться на мотоцикле до прибытия полиции.

Власти Франции также связывают нападение на еврейскую школу с совершенными ранее убийствами французских военнослужащих. На "схожие обстоятельства" указал сегодня президент Франции.