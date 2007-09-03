Президент Польши госпитализирован

Президент Польши Лех Качиньский госпитализирован утром 3 сентября в одну из больниц в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте канцелярии польского президента. Точная информация о здоровье главы государства будет опубликована по завершении медицинского обследования.

По словам генпрокурора Польши Дариуша Барского, в ближайшее время Лех Качиньский должен был быть допрошен по делу о коррупции. Ранее президент отказывался давать показания, ссылаясь на занятость. В субботу, 1 сентября, варшавская прокуратура допросила брата президента, премьер-министра Польши Ярослава Качиньского, отмечает Лента.ру.

Следствие пытается выяснить, почему в июле 2007 года сорвалась антикоррупционная операция польской спецслужбы, запланированная в министерстве сельского хозяйства. В ходе операции правоохранительные органы намеревались уличить министра сельского хозяйства и вице-премьера Анджея Леппера, который также возглавляет партию "Самооборона", в получении крупной взятки и арестовать его.

Прокуратура считает, что чиновники получали миллионы долларов в качестве взяток за предоставление сельскохозяйственных земель под коммерческое использование.

Между тем представитель больницы на варшавской улице Шасерув, куда был доставлен президент, заявил, что у Качиньского высокая температура и слабость, но за его жизнь опасений нет. По словам доктора Войцеха Лубиньского, президент, скорее всего, будет выписан до конца текущего дня, сообщает газета Rzeczpospolita.