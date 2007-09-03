Тропическому урагану "Феликс" присвоена третья категория опасности по пятизначной шкале, объявил Национальный центр по ураганам США. В настоящее время скорость порывов ветра достигает 205 км/ч. Эпицентр урагана находится к северу от острова Кюрасао (владения Нидерландов). Ожидается, что позднее "Феликс" приблизится к острову Аруба, где уже начались ливневые дожди.

РБК