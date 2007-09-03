Урагану Феликс присвоена третья категория опасности
00:36, 03 сентября 2007Мир
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Эпицентр - возле острова Кюрасао
Тропическому урагану "Феликс" присвоена третья категория опасности по пятизначной шкале, объявил Национальный центр по ураганам США. В настоящее время скорость порывов ветра достигает 205 км/ч. Эпицентр урагана находится к северу от острова Кюрасао (владения Нидерландов). Ожидается, что позднее "Феликс" приблизится к острову Аруба, где уже начались ливневые дожди.
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