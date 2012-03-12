В Польше выписали всех украинцев, пострадавших при столкновении поездов

Сегодня из польской больницы выписали последнего из пяти граждан Украины, пострадавших в результате столкновения двух поездов в Польше 3 марта.

Об этом УНИАН сообщил генеральный консул Украины в Кракове Виталий МАКСИМЕНКО.

По его словам, польские железнодорожные компании, поезда которых попали в катастрофу, предоставили украинцам бесплатный транспорт к местам, куда они хотели попасть.

По данным консульства, часть украинцев, которых выписали из больниц на прошлой неделе, остались в Польше, а часть вернулась в Украину.

В.МАКСИМЕНКО отметил, что граждане Украины проинформированы о том, что могут получить возмещение материальных и моральных убытков.

"Пока еще у меня нет информации о том, что кому-то из них предоставлена какая-то компенсация. Это дело не одного дня", - сказал генконсул.

По его словам, украинцы для получения возмещения могут воспользоваться помощью адвокатов, которые уже предложили свои услуги. "Теперь решение каждого, кого из них выбрать", - добавил В.МАКСИМЕНКО.

Он заверил, что консульство будет держать это дело на контроле. По словам В.МАКСИМЕНКО, у него есть контакты всех пострадавших в аварии украинцев.

Представитель Центра антикризисного менеджмента (CZA) Шлёнского воеводства, где произошла катастрофа, сообщил УНИАН, что на сегодняшний день в больницах остаются 19 пострадавших. "Иностранных граждан среди них нет", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Как сообщал УНИАН, 3 марта около 21.00 в Шлёнском воеводстве на юге Польши произошло столкновение двух пассажирских поездов "Перемышль - Варшава" и "Варшава - Краков", в которых ехали 400 человек. В катастрофе погибли 16 человек, травмированы 57 человек, из которых 5 - граждане Украины.

Согласно предварительным выводам польских следователей, причиной аварии мог стать человеческий фактор. Прокуратура выдвинула обвинение в неумышленном аварии одному из железнодорожных диспетчеров.