Швейцарцы на референдуме высказались против увеличения отпусков

На референдуме, который состоялся в Швейцарии, граждане высказались против увеличения гарантированного государством ежегодного отпуска с четырех до шести недель. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Швейцарцы вообще охотно путешествуют, а учитывая высокий курс франка ехать в заграничные отпуска становится дешево. Тем не менее, граждане отклонили инициативу относительно большего времени на отпуск, вынесенную на всенародное обсуждение профсоюзами. Отдыхать больше, чем сейчас, они не хотят.

На референдуме, который состоялся в воскресенье, 11 марта, около двух третей избирателей Швейцарии (66,5 процента) высказались против продления минимального годового отпуска с четырех до шести недель. Ни в одном из двадцати шести кантонов инициатива профсоюза Travail.Suisse не получила поддержки большинства.