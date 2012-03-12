На танкере «Селина», который сел на мель возле Норвегии, - двое украинцев

В составе экипажа нефтяного танкера „Селина”, который 10 марта сел на мель возле юго-западного побережья Норвегии, есть двое граждан Украины.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Национальной службы Норвежской береговой охраны, членам экипажа судна ничего не угрожает.

Проводится постепенная разгрузка контейнеровоза с целью проведения последующих спасательных работ на корпусе судна.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.