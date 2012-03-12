На танкере «Селина», который сел на мель возле Норвегии, - двое украинцев
11:59, 12 марта 2012Мир
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Проводится постепенная разгрузка контейнеровоза
В составе экипажа нефтяного танкера „Селина”, который 10 марта сел на мель возле юго-западного побережья Норвегии, есть двое граждан Украины.
Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Национальной службы Норвежской береговой охраны, членам экипажа судна ничего не угрожает.
Проводится постепенная разгрузка контейнеровоза с целью проведения последующих спасательных работ на корпусе судна.
Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
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