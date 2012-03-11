В Японии вспоминают жертв страшного землетрясения и цунами

В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения и цунами, которые ровно год назад опустошили северо-восток страны.

Как передает ИТАР-ТАСС, согласно последним данным, жертвами трагедии стали почти 16 тыс. человек. Еще более 3 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В настоящее время власти готовятся официально признать их погибшими.

Более 350 тыс. японцев лишились крова.

Подземный толчок магнитудой 9 баллов привел к многочисленным разрушениям и вызвал волну цунами, высота которой на отдельных участках побережья страны достигала 40 метров. Стихия уничтожила целые города, а также вызвала аварию на АЭС "Фукусима-1", которая, в свою очередь, привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами. Из-за выброса радиации только из 20-километровой зоны вокруг станции пришлось эвакуировать около 80 тыс. человек.