Россияне под украинскую песню расходятся с митинга по домам
13:44, 10 марта 2012Мир
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По данным организаторов, в акции приняли 25 тысяч человек
Митинг российской оппозиции «За честные выборы» на Новом Арбате в Москве завершен.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, люди постепенно расходятся под песню группы «Океан Эльзы» «Майже весна».
На митинге выступили лидеры российской оппозиции, гражданские активисты.
По данным организаторов, в акции приняли 25 тысяч человек.
В то же время, по данным полиции, на Новом Арбате собралось около 10 тысяч человек.
По информации полиции, группа граждан националистических взглядов, ушедших с митинга, предприняла попытку проведения несанкционированного шествия с использованием файеров на Старом Арбате. Однако эта акция была оперативно пресечена полицией.
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