Россияне под украинскую песню расходятся с митинга по домам

Митинг российской оппозиции «За честные выборы» на Новом Арбате в Москве завершен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, люди постепенно расходятся под песню группы «Океан Эльзы» «Майже весна».

На митинге выступили лидеры российской оппозиции, гражданские активисты.

По данным организаторов, в акции приняли 25 тысяч человек.

В то же время, по данным полиции, на Новом Арбате собралось около 10 тысяч человек.

По информации полиции, группа граждан националистических взглядов, ушедших с митинга, предприняла попытку проведения несанкционированного шествия с использованием файеров на Старом Арбате. Однако эта акция была оперативно пресечена полицией.