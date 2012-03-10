В Нью-Йорке показали "Белорусскую мечту"

Художественный фонд Элизабет (Elizabeth Foundation for the Arts) в Нью-Йорке организовал премьеру документального фильма российской тележурналистки Екатерины Кабальчич "Белорусская мечта", сообщает корреспондент РИА Новости.

Лента посвящена выборам президента 2010 года и последовавшим событиям - выступлениям оппозиции, включая рожденные в социальных сетях акции молчаливых аплодисментов, и силовым разгонам протестующих.

Политическая атмосфера в Белоруссии показана в преломлении жизни конкретного человека, а в реальности - целого молодого поколения, выросшего при правлении Александра Лукашенко, руководящего страной 18 лет.

К этому поколению относится и сама минчанка Катя Кибальчич, репортер Первого российского канала и лауреат национальной премии ТЭФИ за освещение Белорусской избирательной кампании на Первом канале. Возможно, потому и работа вышла очень личностной, эмоциональной.

Представителем Белоруссии на показе ленты в Нью-Йорке выступил участник протестных акций последних лет предприниматель Олег Раховский. Как и обобщенный герой фильма, он с тысячами граждан в ночь выборов был на площади Независимости в декабре 2010 года и за минуты до силового разгона искренне верил, что демократия победила. Он прошел через аресты и нары, его бизнес проверяют безостановочно, жена потеряла работу, помогавшего разносить листовки сына "попросили"из престижной государственной гимназии. Таким был рассказ Раховского в Нью-Йорке.

"Пока я нахожусь в Америке, дома в Минске уже получил четыре повестки в КГБ. Мы не хотим насилия, просто выходим на улицу - топаем и хлопаем, и верим, что настанет время, когда сторонникам преобразований больше не будут выталкивать из нашей страны", - сказал Раховский.