Путин об акции Femen: Я уже ушёл? Сожалею

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сожалеет, что ушел с избирательного участка до появления активисток Femen.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

«Я не видел даже, и не очень понимаю, о чём вы говорите. Если бы вы мне рассказали поподробнее…», - ответил В.ПУТИН на вопрос, как он относится к такой акции. «Я уже ушёл? Сожалею», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 4 марта трое активисток Femen устроили акцию на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве, где до этого проголосовал В.ПУТИН.

Femen на своей странице в «Живом журнале» сообщили, что трое девушек разделись по пояс и с криками побежали к урнам для голосования. На телах у них были надписи, в частности: «Краду за Путина», «Кремлевские крысы», «Вор 3», а сами они скандировали «Путин - вор!».

5 марта девушки получили 12, 10 и 5 суток административного ареста за эту акцию.