Саркози: В нашей стране слишком много иностранцев

Президент Франции Николя Саркози заявил, что число иностранцев в его стране непрестанно растет, а система их интеграции во французское общество, по его словам, работает все хуже сообщает.

Господин Саркози, который по данным опросов общественного мнения уступает своему главному сопернику на президентских выборах Франсуа Олланду, во время теледебатов выступил на защиту провозглошенного им плана почти вдвое уменьшить количество иммигрантов.

"Наша иммиграционная система работает все хуже и хуже, потому что в нашей стране слишком много иностранцев, и мы больше не можем находить для них жилье, рабочие места и школы", - сказал президент Саркози, который соревнуется за голоса консервативно настроенных французов с ультра правым "Национальным фронтом" во главе с Марин лэ Пен.

Президент сказал, что иммиграция может быть для Франции достоянием, однако ее нужно, по его словам, жестче контролировать путем увеличения требований для получения права на постоянное проживание в стране.

Николя Саркози, отец которого был иммигрантом из Венгрии, сказал также, что будет добиваться сокращения социальных выплат для тех мигрантов, которые прожили во Франции 10 лет, но работали лишь половину этого срока.