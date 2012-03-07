Император Японии через два дня после выписки вновь угодил в больницу

Император Японии 78-летний АКИХИТО, который перенес операцию на сердце 18 февраля и был выписан два дня назад из больницы, вновь госпитализирован и должен будет перенести еще одну операцию.

На этот раз врачи должны будут удалить у него жидкость из легких, сообщает «Газета.ру».

По словам представителя управления императорского двора Японки, очередное обследование врачей выявило у императора жидкость в легких, в среду медики должны будут откачать ее.

Император АКИХИТО взошел на трон после смерти своего отца Хирохито в 1989 году.