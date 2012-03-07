Грузия отрицает работы по обогащению урана

Правительство Грузии категорически опровергает информацию, размещенную на портале блогов CNN iReport, где утверждалось, что якобы на базе грузинского военно-технического центра "Дельта", занятого разработкой вооружений, может вестись работа по налаживанию процесса обогащения урана, передает агентство "Новости Грузия" со ссылкой на представителя министерства энергетики и природных ресурсов Грузии.

"Статья в блоге CNN iReport это конечно "утка", о чем сказано и в комментариях", - заявила первый заместитель министра энергетики и природных ресурсов Грузии Мариам Валишвили журналистам. Она обратила внимание, что данное сообщение могло быть провокацией, и при этом оно не является официальной информацией со стороны CNN.

Также замминистра опровергла предположения о планах руководства Грузии по строительству атомных электростанций: "В Грузии на сегодня необходимости и возможности для реализации таких планов нет. Но трудно говорить о том, что будет через 30-50 лет", - сказала она.

Ранее грузинский министр энергетики Александр Хетагури в интервью одному из южнокорейских изданий заявил, что Грузии, возможно, через 30 лет понадобится атомная электростанция.