МВФ готов поддержать реформы в Беларуси

Международный валютный фонд выражает готовность дальнейшей поддержки программы структурных реформ в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам Крис ДЖАРВИС, возглавлявший миссию МВФ в Беларуси.

«Мы только что завершили работу миссии в Беларуси, в течение которой у нас было прекрасное сотрудничество с правительством и Национальным банком», - отметил К. ДЖАРВИС.

Он также отметил успехи работы обзорной миссии МВФ, которая работала в Беларуси с 22 февраля.

«По оценке МВФ, в течение последних нескольких месяцев правительство и Национальный банк добились успехов в снижении инфляции и сокращении внешнего дисбаланса», - подчеркнул К. ДЖАРВИС.

Он отметил, что в значительной степени этот результат обеспечен за счет проведения надлежащей политики.

«Фонд готов поддержать программу структурных реформ в Беларуси. Миссии МВФ будут регулярно приезжать в республику, продолжится отработка технических вопросов и подходов по новой программе сотрудничества», - сказал К. ДЖАРВИС.

Кроме того, он отметил, что правительство и Национальный банк определили взвешенную экономическую политику на 2012 год. Речь идет о сбалансированном бюджете, жестком ограничении кредитования госпрограмм и надежном контроле над кредитами.

«Это хорошая платформа, на которую можно опираться, однако предстоит проделать еще большую работу», - подчеркнул К. ДЖАРВИС.

Он также сообщил, что во время работы миссии в Минске обсуждался вопрос финансовой поддержки Беларуси.

«Мы должны быть уверены, что люди и структуры, которые отвечают за принятие решений на самом высоком уровне, поддерживают предлагаемые меры экономической политики. Поэтому для того, чтобы мы могли начать рассмотрение вопроса о возможной новой программе сотрудничества Беларуси и МВФ, нам сперва необходимо убедиться, что такая поддержка предлагаемых мер и реформ действительно существует. Только тогда, когда мы увидим хорошие перспективы того, что все госструктуры готовы будут оказать полную поддержку намечаемой программе, только тогда мы будем готовы проконсультироваться с остальными странами-членами МВФ, насколько они готовы будут поддержать такое решение», - подчеркнул К. ДЖАРВИС.

Как сообщал УНИАН, руководителем миссии МВФ в Украине назначен К. ДЖАРВИС вместо Таноса АРВАНИТИСА.

Справка УНИАН. Задолженность Беларуси перед МВФ в настоящее время составляет 3,8 млрд. долларов. В 2012 году Беларусь должна направить на погашение внешнего госдолга более 1,6 млрд. долларов. В последующие два года (2013-2014 гг.) ежегодные платежи по погашению внешнего госдолга превысят 3 млрд. долларов.

Белорусские власти направили в МВФ ходатайство, в котором предложили предоставить новый кредит, чтобы рефинансировать имеющуюся задолженность.