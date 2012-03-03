Заместитель Генсека СЕ обсудила с дочкой Тимошенко здоровье ее матери

Заместитель Генерального секретаря Совета Европы по международным вопросам Хельга ШМИД обсудила с Евгенией ТИМОШЕНКО состояние здоровья ее матери Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и политики безопасности.

“Х.ШМИД и Е.ТИМОШЕНКО обсудили условия содержания Ю.ТИМОШЕНКО, включая различные сообщения об ухудшении состояния ее здоровья и доступе к независимым медицинским консультациям и лечению. В этом контексте Е.ТИМОШЕНКО отметила необходимость срочного и адекватного лечения ее матери”, - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь, Х.ШМИД напомнила, что ЕС разочарован проведением следствия в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, а также приговором и апелляционным процессом в ее деле.

Она также заявила о необходимости поиска решений и для других известных случаев выборочного правосудия в Украине.

Кроме того, во время встречи собеседники обсудили состояние и перспективы отношений Украины и ЕС.