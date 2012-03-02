На выборы в Москву перебрасывают 6 тысяч омоновцев

На период проведения президентских выборов Москва «заказала» подкрепление из ближайших областей.

По данным российской «Новой газеты», шесть тысяч бойцов региональных ОМОНов в ближайшие дни прибудут в столицу и будут помогать московским коллегам в «физическом недопущении и прекращении проведения несанкционированных властями публичных мероприятий» с 3 по 9 марта. То есть не только непосредственно в день выборов и подготовки к ним, но и на протяжении всей следующей рабочей недели, отмечает издание, напоминая, что выборы в Госдуму РФ состоялись 4 декабря 2011 г. «5 декабря на Чистые пруды вышло несколько тысяч человек. Людей было столько, что полиция вынуждена была убирать ограждения. Попытку превратить митинг в шествие пресекали бойцы ОМОНа. Действовали очень жестко. Задержали около трехсот человек. 6 декабря на Триумфальной площади силами отряда особого назначения было задержано уже больше шестисот митингующих. Что было потом, мы все знаем: Болотная, проспект Сахарова, Якиманка».

По информации «Новой», численность ОМОНа - «отрядов мобильных особого назначения» - официально не оглашается, однако известно, что общее количество омоновцев по России превышает 25 тысяч человек. Это значит, что на следующей неделе в столице будет присутствовать четверть всех мобильных отрядов особого назначения страны. И это - не считая бойцов московского ОМОНа (численность - около двух тысяч человек), десятков тысяч сотрудников полиции и внутренних войск МВД.

По данным собственных корреспондентов «Новой» в регионах, по состоянию на 1 марта официального приказа в подразделения не поступило. Однако возможной командировки в Москву ожидают бойцы екатеринбургского, челябинского и саратовского ОМОНов. Источники в ростовском ОМОНе также в курсе предстоящей поездки и отмечают, что от многих региональных подразделений в столицу должно быть командировано по 30–50 человек.

Источники «Новой» отмечают, что бойцов отправляют в полной экипировке, типичной для командировок в горячие точки, с формулировкой «для предотвращения проявлений экстремизма».

Категорически отрицают возможность поездки в Москву представители калининградского ОМОНа: в области сильны протестные настроения, а кроме того, пропутинские молодежные движения подали больше 10 заявок на проведение массовых акций 5 марта.

Российские власти уже прибегали к перебросу отрядов особого назначения для подавления массовых акций протеста: в 2008 году во Владивосток, жители которого выступили против повышения таможенных пошлин на ввоз в страну подержанных иномарок, было направлено около ста бойцов отряда милиции особого назначения «Зубр».

В пресс-службе Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

По информации собкоров «Новой», 2 марта в столицу выдвигается ОМОН Перми, командировка оформлена на 10 дней. В ближайшее время также ожидают прибытия сводного мобильного отряда особого назначения из Чувашии.