В Москве готовятся окружить Садовое кольцо живой цепью

Несколько тысяч человек принимают участие в акции «Большой белый круг» в рамках кампании «За честные выборы» на внутренней стороне Садового кольца в Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН с места событий, участники акции вышли на внутреннюю часть Садового кольца с различными предметами белого цвета – листами бумаги, лентами, шарфами, надувными шарами. На многих предметах написано – «За Россию без Путина!». Некоторые участники выкрикивают лозунги «Милиция с народом!».

Участников акции приветствуют сигналами автомобили, проезжающие по Садовому кольцу.

Как заявил УНИАН один из участников акции, люди вышли на улицу, чтобы продемонстрировать властям несогласие с действующей политикой. «Такими акциями мы можем изменить что-то в нашей стране. И они продолжатся, не прекратятся даже после выборов Президента РФ. Мы будем бороться дальше», - сказал собеседник агентства.

На Садовом кольце также присутствует большое количество полицейских, однако они не препятствуют проведению акции.

На данный момент в некоторых местах полицейские выстроились в шеренги, чтобы не допустить выхода людей на проезжую часть.

По информации организаторов акции, для того, чтобы замкнуть кольцо, в мероприятии должны принять 34 тысячи человек.