В Москве готовятся окружить Садовое кольцо живой цепью
На акции - уже несколько тысяч человек
Несколько тысяч человек принимают участие в акции «Большой белый круг» в рамках кампании «За честные выборы» на внутренней стороне Садового кольца в Москве.
Как передает собственный корреспондент УНИАН с места событий, участники акции вышли на внутреннюю часть Садового кольца с различными предметами белого цвета – листами бумаги, лентами, шарфами, надувными шарами. На многих предметах написано – «За Россию без Путина!». Некоторые участники выкрикивают лозунги «Милиция с народом!».
Участников акции приветствуют сигналами автомобили, проезжающие по Садовому кольцу.
Как заявил УНИАН один из участников акции, люди вышли на улицу, чтобы продемонстрировать властям несогласие с действующей политикой. «Такими акциями мы можем изменить что-то в нашей стране. И они продолжатся, не прекратятся даже после выборов Президента РФ. Мы будем бороться дальше», - сказал собеседник агентства.
На Садовом кольце также присутствует большое количество полицейских, однако они не препятствуют проведению акции.
На данный момент в некоторых местах полицейские выстроились в шеренги, чтобы не допустить выхода людей на проезжую часть.
По информации организаторов акции, для того, чтобы замкнуть кольцо, в мероприятии должны принять 34 тысячи человек.