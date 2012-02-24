Польский премьер отмечает регресс в евроинтеграции Украины

Глава польского правительства Дональд ТУСК отмечает регресс в европейской интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил после встречи с министром иностранных дел и министром финансов в среду в Варшаве.

"Сейчас можем говорить о выразительном регрессе, что касается приближения Украины к Европе", - сказал Д.ТУСК.

Пресс-служба польского правительства сообщила УНИАН, что эта встреча стала первой среди нескольких, которые планирует провести премьер Польши со своими министрами для того, чтобы подытожить первые 100 дней работы правительства.

По данным пресс-службы, тема Украины была одной из тех, которую Д.ТУСК обсуждал с первыми двумя министрами.

"...премьер обратил внимание на дела, которые не дают ощущения полного удовлетворения, в частности, дела Украины, которая - похоже - отдаляется от европейской интеграции", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая во второй половине прошлого года впервые в истории председательствовала в Европейском Союзе, надеялась, что властям Украины удастся до 2012 года парафировать договор об ассоциации, но этого не произошло из-за дела осужденной к семи годам тюрьмы экс-главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Представители польского МИД заявляли, что договор может быть парафирован в первые месяцы этого года, но подписание документа и его ратификация - которые являются необходимыми элементами вступления в силу документа - будет зависеть, в частности, от развития дела Ю.ТИМОШЕНКО.

ЕС называет условием развития сотрудничества освобождение бывшей экс-главы правительства и разрешение ей и другим заключенным оппозиционерам принять участие в запланированных на 2012 год парламентских выборах.