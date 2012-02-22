Саммит G20 в Мехико посвятят европейскому кризису

Европейский долговой кризис будет основной темой переговоров представителей стран "Большой двадцатки", которые состоятся в Мехико 25-26 февраля, поскольку остальной мир ждет от еврозоны обещания укрепить ее систему антикризисной защиты.

Как передает «Рейтер», развитые и развивающиеся страны также хотят услышать от Евросоюза заверения в том, что он сделает все, что нужно, чтобы сдержать последствия кризиса. Убедительные ответы могут помочь чиновникам приблизиться к решению вопроса расширения потенциала Международного валютного фонда, что позволит ему более успешно помогать жертвам кризиса.

Министр финансов США Тимоти ГАЙТНЕР и председатель Совета финансовой стабильности Марк КАРНИ будут присутствовать на заседании 25-26 февраля наряду с представителями развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия и Китай, чья поддержка крайне важна в вопросе увеличения ресурсов МВФ.

Но министры финансов и главы центробанков G20 вряд ли договорятся о деталях расширения денежной базы МВФ, прежде чем на следующей неделе состоятся переговоры лидеров Евросоюза об их планах финансовой защиты.

"Крайне маловероятно, что G20 достигнет конкретного соглашения о финансировании МВФ в этом месяце, - сказал представитель блока. - Невозможно, чтобы решение о ресурсах МВФ появилось раньше, чем еврозона договорится о своей собственной защите".

МВФ хочет более чем вдвое увеличить свои ресурсы посредством привлечения дополнительных 600 миллиардов долларов, чтобы помогать странам справляться с последствиями долгового кризиса, но некоторые страны, в частности, США и Канада, выступают против этого плана.

Многие государства за пределами еврозоны говорят, что регион должен в первую очередь вложить больше своих собственных денег, чтобы ограничить распространение кризиса, например, объединить средства обоих фондов помощи, которые в этом случае составят примерно 750 миллиардов евро (992 миллиарда долларов).

Лидеры ЕС решат, нужно ли объединять временный и постоянный фонды помощи, на саммите 1-2 марта и предварительные выводы, которые видел «Рейтер», говорят о том, что они планируют попросить G20 расширить финансы МВФ в апреле, когда чиновники снова соберутся на переговоры в Вашингтоне.

Аналитики также считают, что шансы на значительный прогресс на заседании G20 невелики, учитывая то, с какой скоростью до сих пор шли переговоры об антикризисных мерах в Европе.

«Все вертится вокруг Греции, кризиса еврозоны и ограничению последствий этого, - сказал Нил ШЕРИНГ из Capital Economics. - Планка ожиданий очень низкая».

В 2012 году Мексика председательствует в G20.