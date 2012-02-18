В Берлине раздали «медведей»

Высшую награду кинофестиваля "Берлинале" - "Золотого медведя" - присудили картине братьев Паоло и Витторио ТАВИАНИ "Цезарь должен умереть".

Как передает РИА Новости, об этом объявил со сцены "Дворца Берлинале" в субботу директор фестиваля Дитер КОССЛИК.

Специальный приз жюри - "Серебряного медведя" - присудили фильму "Сестра" швейцарского режиссера Урсулы МАЙЕР.

Приз в честь основателя фестиваля Альфреда Бауэра за современное и перспективное кино присудили фильму "Табу" португальского режиссера Мигеля ГОМЕША.

Обладателем "Серебряного медведя" за лучший сценарий стали авторы картины "Королевское дело", а за выдающиеся культурные достижения его присудили фильму Вана ЦЮАНЬАНЯ из Китая "Долина Белого оленя".

Лауреатов "Берлинале" в этом году выбирает жюри под руководством британского кинорежиссера Майка ЛИ. Кроме него, в жюри входят французский режиссер Франсуа ОЗОН, его коллега из Ирана Асгар ФАРХАДИ, режиссер из Нидерландов Антон КОРБЕЙН, актриса Шарлотта ГЕНСБУР, актер Джейк ДЖИЛЛЕНХОЛЛ из США, алжирский писатель Буалем САНСАЛ и актриса из Германии Барбара СУКОВА.

Впервые Берлинский международный кинофестиваль прошел 6 июня 1951 года. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается самым крупным и престижным в мире кино. В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" - Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.