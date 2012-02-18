На границе Чечни и Дагестана погибли 17 силовиков

Во время специальной операции, проводимой в горах на границе Чечни и Дагестана погибло 17 полицейских, 24 – ранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Чечни.

«В результате спецоперации, которая продолжалась почти 4 дня, ранения легкой и средней тяжести получили 24 правоохранителя, 17 человек погибли», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в спецоперации, которая проводилась в Казбековском районе Дагестана, были уничтожены семь участников вооруженной группы, в том числе и находившийся в федеральном розыске один из лидеров НВФ Магарби Тимиралиев, известный также как «Абудар».

Данная группа, по утверждению МВД, была причастна к убийствам сотрудников правоохранительных органов и другим тяжким и особо тяжким преступлениям.