В Казахстане сошли с рельсов цистерны с газом

Тепловоз, две цистерны с газом и пять с товарами сошли с рельсов на станции Талдыкорган на юго-востоке Казахстана, угрозы взрыва и пожара нет, движение остановлено.

По данным МЧС Казахстана, авария произошла в ночь на субботу из-за «самопроизвольного наката железнодорожного состава», состоявшего из одного тепловоза и 13 вагонов. Они выкатились на улавливающий тупик.

«Произошло опрокидывание и сход с рельсов тепловоза с пятью товарными, двумя газовыми цистернами», - цитирует МЧС РИА «Новости».

По данным ведомства, железнодорожные пути перекрыты сошедшим с рельсов составом, передвижение по путям невозможно.

«Угроза взрыва и пожара отсутствует. Жертв и пострадавших нет», - сообщает МЧС Казахстана.

На месте аварии организована работа по восстановлению движения, подъему опрокинутых вагонов.