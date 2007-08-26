Березовский призывает Запад свергнуть Путина

Борис Березовский опубликовал в британской газете The Sunday Times статью, в которой подробно объясняет западным правительствам, почему и каким образом необходимо добиться падения режима Владимира Путина.

В частности, Березовский называет нынешний строй "авторитарным" и требует оказать на Кремль давление с тем, чтобы восстановить форму правления, "которая будет соответствовать букве и духу Конституции Российской федерации".

Беглый олигарх советует западным лидерам, прежде всего, признать правительство Путина неконституционным, а затем нанести удар по "институтам власти" и "коррумпированной элите". При этом Березовский отмечает, что для этого подойдут любые виды действий, включая переворот. В подкрепление своих слов он приводит цитату из английского философа Джона Локка: "Если правительство нарушает закон, свержение его - это не только право, но и обязанность ответственных членов общества".

Бизнесмен добавляет, что революцию можно осуществить и мирным путем, приводя в пример "оранжевую революцию" на Украине и "революцию роз" в Грузии.

Вместе с тем Березовский обвиняет Запад в нежелании надавить на Россию. "Нет ничего постыдного в использовании рычагов, которые помогут вернуть Россию на путь демократических реформ", - заявляет он.

В завершении статьи предприниматель упрекает политические элиты Запада, и прежде всего США, в "интеллектуальной деградации", которая не позволяет увидеть за текущими мировыми проблемами "агрессию нынешнего российского режима".

"Вернуть Россию в демократическое сообщество реально, и более того, это главная обязанность всех ответственных западных политиков", - заключает Березовский.